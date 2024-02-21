Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Berkas Kasus Situs Judi Online SBOTOP Dinyatakan Lengkap

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:24 WIB
Berkas Kasus Situs Judi Online SBOTOP Dinyatakan Lengkap
Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Berkas perkara kasus situs judi online SBOTOP telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri.

Dalam keterangan yang diterima, Asep mengatakan, berkas dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis 15 Februari 2024, dengan total 4 orang tersangka.

"Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/19/X/2023/SPKT.Dittipidsiber/Bareskrim polri, tanggal 23 Oktober 2023, penyidikan perkara perjudian online melalui url https://www.bolehplay.com/ dan www.sepaktop.com dengan website yang bernama SBOTOP, telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung dengan diterima dua surat P21 untuk empat tersangka oleh penyidik pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024," kata Asep, Rabu (21/2/2024).

Keempat tersangka tersebut yakni atas nama Luis, Deddy Riswanto, Santoso dan Tan Roland Rustan. Keempatnya memiliki peran yang berbeda-beda.

Tersangka Luis bertugas menyiapkan rekening deposit dan rekening withdrawal, akun payment gateway, handphone, SIM card, serta token yang sudah terkoneksi dengan rekening (M-banking) pada situs SBOTOP, yang kemudian diserahkan kepada saudara “U” selaku pemilik situs SBOTOP yang merupakan warga negara Thailand.

Sementara Deddy Riswanto berperan menawarkan atau mencari kepada orang-orang untuk membuat rekening bank yang digunakan di website judi online. Setelah rekening-rekening didapatkan akan diberikan kepada tersangka Luis untuk digunakan di website judi online.

