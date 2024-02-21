Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditjen Hubdat: Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Pondasi Utama Jalankan Aktivitas Maritim

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:27 WIB
Ditjen Hubdat: Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Pondasi Utama Jalankan Aktivitas Maritim
Ditjen Hubdat Gelar Bimtek/dok Kemenhub
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan angkutan penyeberangan yang berkeselamatan.

Hal itu diutarakan Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo dalam pembukaan Bimtek Kesyahbandaran, bertajuk "Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sebagai Manifesto Sistem Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Berkeselamatan" pada 21 - 23 Februari 2023 di Bandung, Jawa Barat.

Dikatakannya, Indonesia sebagai negara maritim memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dijamin secara optimal.

Oleh karena itu, tema pengawasan bimbingan teknis kali ini sangat relevan dan krusial untuk terus ditingkatkan.

"Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan pondasi utama dalam menjalankan aktivitas maritim yang kompleks dan beragam," ujar Lilik.

Pihaknya menyadari bahwa tantangan dalam bidang kesyahbandaran semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika perubahan di bidang maritim.

Oleh karena itu, kata dia, peningkatan kualitas dan keterampilan peserta bimtek sangat penting untuk menjawab setiap tantangan tersebut.

“Kami berharap besar peserta dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan keamanan pelayaran," ucapnya.

Selain itu, Ia juga menyampaikan harapan besar agar seluruh peserta nantinya mempunyai wawasan penerapan teknologi terkini dalam upaya mewujudkan pelayaran yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.

Kasubdit Pengendalian Operasional Sungai, Danau dan Penyeberangan, Capt Bintang Novi menambahkan, para peserta bimbingan teknis nantinya akan ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dari syahbandar di setiap wilayah.

"Nantinya para peserta akan dibentuk untuk melaksanakan fungsi keselamatan, pengawasan, dan operasional transportasi sungai, danau dan penyeberangan," ungkapnya.

