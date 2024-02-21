Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI: Enam Petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta Meninggal Dunia

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:30 WIB
Pemprov DKI: Enam Petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta Meninggal Dunia
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan merilis data terbaru petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal dunia. Total ada 6 petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta yang meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan tiga dari enam petugas yang meninggal merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, sedangkan sisanya adalah petugas non-KPPS dan linmas.

"Jadi total 3 KPPS, 2 petugas non KPPS, dan ada satu dari Linmas. Jadi 6 orang. Jadi tidak hanya petugas KPPS, tetapi orang-orang yang ikut terlibat, diperbantukan dalam kegiatan pemilu," kata Ani, Selasa (20/2/2024) di Balaikota DKI Jakarta.

Dari tiga petugas KPPS yang meninggal, Ani menyebutkan pihaknya melakukan otopsi verbal. Ditemukan salah satu petugas KPPS meninggal saat tiba di Puskesmas.

