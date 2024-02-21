Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Siapkan Layanan Gangguan Jiwa untuk Caleg dan Petugas Pemilu

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:35 WIB
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memberikan layanan konsultasi gangguan jiwa baik untuk Calon Legislatif (Caleg) beserta tim sukses (Timses) serta petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan pihaknya belum dapat menarik kesimpulan apakah enam petugas yang meninggal dunia kelelahan.

"Sampai sekarang caleg dan KPPS yang mengakses layanan kami untuk keluhan dengan gangguan jiwa, tetapi kami sudah secara pro aktif menyiapkan teman-teman yang ada di pos kesehatan untuk melakukan skrining jiwa," kata Ani, Selasa (20/2/2024) di Balaikota DKI Jakarta.

Ani menjelaskan, biasanya seseorang tidak sadar ketika dalam kondisi depresi atau stress. Sehingga pihaknya membantu dengan skrining, sehingga ketika ada kondisi kejiwaan bisa cepat dibantu.

"sebenarnya semua Puskemas punya program kesehatan jiwa, tetapi secara khusus kita siapkan ada 25 puskemas yang memang memiliki tenaga psikolog. Jadi ada tenaga psikolog yang mendampingi, kemudian ada 13 RSUD yang punya dokter spesialis kesehatan jiwa, dan nanti pusat rujukan RSKD Duren Sawit, yang merupakan rumah sakit khusus," ungkap Ani.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan dari total enam petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta yang meninggal tiga diantaranya merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan sisanya adalah petugas non-KPPS dan Linmas.

(Awaludin)

      
