HOME NEWS MEGAPOLITAN

Enam Petugas Pemilu 2024 di DKI Meninggal Dunia, Dinkes DKI Belum Tarik Kesimpulan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |09:06 WIB
Enam Petugas Pemilu 2024 di DKI Meninggal Dunia, Dinkes DKI Belum Tarik Kesimpulan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan belum bisa menyimpulkan penyebab petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang meninggal dunia. Total ada enam petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta yang meninggal dunia.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyebutkan pihaknya belum dapat menarik kesimpulan apakah enam petugas yang meninggal dunia kelelahan.

"Belum bisa disimpulkan begitu, ada beberapa penyebab meninggalnya," kata Ani, Selasa (20/2/2024) di Balaikota DKI Jakarta.

Ketika ditanya apakah para korban meninggal dunia karena sakit, Ani juga tidak memberi jawaban yang jelas kepada awak media.

"Ada, nanti saya kasih datanya. Sampai sekarang yang akses layanan kesehatan kita ada 1.033 orang, pokoknya yang datang ke posko, bisa jadi masyarakat yang saat itu hadir, bisa petugas KPPS, dan petugas lainnya," jelas Ani.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan dari total enam petugas Pemilu 2024 di DKI Jakarta yang meninggal tiga diantaranya merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan sisanya adalah petugas non-KPPS dan Linmas.

(Awaludin)

      
