JAKARTA - Sejumlah petugas kepolisian menginstruksikan petugas forklift untuk memindahkan barikade beton untuk menutup akses Jalan Imam Bonjol di area sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (21/2/2024).
Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi Jalan Imam Bonjol, petugas kepolisian sudah melakukan penutupan akses jalan sejak pukul 10.00 WIB.
Tampak sejumlah petugas kepolisian mengarahkan petugas forklift memindahkan barikade beton agar berjejer menutup akses jalan di sekitar lokasi.
Ratusan petugas kepolisian dari Brimob Polda Metro Jaya dan satuan lainnya juga tampak sudah bersiaga di sekitar Gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol.
Mereka tampak berteduh dan duduk-duduk di sekitar trotoar lokasi sepanjang dua arah di Jalan Imam Bonjol sembari sesekali makan dan minum dari logistik yang sudah disediakan.