Ribuan Buruh dan Mahasiswa Gelar Aksi soal Kecurangan Pemilu 2024 di KPU dan Bawaslu

JAKARTA - Ribuan massa aksi dari buruh dan mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa kecurangan Pemilu 2024 di depan Gedung KPU RI dan Gedung Bawaslu RI.

"Rencana akan ada beberapa elemen yang akan melaksanakan penyampaian aspirasi baik di KPU RI dan Bawaslu RI,"ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, di depan pintu gerbang Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024).

"Sehingga Polda Metro Jaya menurunkan 1.758 personel baik yang ada di kawasan KPU dan Bawaslu,"sambungnya.

Ia menyebutkan untuk saat ini arus lalu lintas di depan KPU sudah ditutup dalam rangka menyiapkan melayani elemen yang akan datang di kawasan KPU ini termasuk apabila jika massa akan bergerak menuju ke Bawaslu.

"Jadi beberapa hari ini, beberapa massa ada yang dari kawasan Monas ke Bawaslu, kemudian ada yang dari Bawaslu ke KPU begitu pula sebalik," ungkapnya.

Kombes Susatyo mengaku akan memberikan pengamanan agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya.

"Khusus di kawasan Bawaslu tentunya nanti bersifat situasional apabila nanti massa sudah sangat banyak menutup hampir ruas jalan di Bawaslu, kami akan melakukan pengalihan dari Bundaran HI ke Monas," paparnya.