Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Demo, Polisi: Penutupan Jalan MH Thamrin Depan Bawaslu Situasional

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |11:53 WIB
Antisipasi Demo, Polisi: Penutupan Jalan MH Thamrin Depan Bawaslu Situasional
Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebutkan pihaknya telah menutup akses Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat di depan Gedung KPU RI pada Rabu (21/2/2024) siang.

Sedangkan terkait penutupan Jalan MH Thamrin depan Gedung Bawaslu RI disebut Susatyo akan bersifat situasional.

Hal tersebut disampaikan Susatyo kepada awak media di depan pintu Gerbang Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat pada Rabu 21 Februari 2024 terkait rencana massa aksi dari buruh dan mahasiswa.

Kedua massa ini disebut-sebut akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU RI dan Gedung Bawaslu RI. Ia mengaku akan memberikan pengamanan agar tidak menganggu pengguna jalan lainnya.

"Khusus di kawasan Bawaslu tentunya nanti bersifat situasional apabila nanti massa sudah sangat banyak menutup hampir ruas jalan di Bawaslu, kami akan melakukan pengalihan dari Bundaran HI ke Monas," ujar Susatyo.

Lebih lanjut dia akan berupaya memastikan pergerakan massa aksi baik yang melakukan aksi di Gedung KPU, gedung Bawaslu agar tetap berjalan dengan tertib.

"Kami menunggu dan berkomunikasi dengan para Korlap aksi. Tentunya kami berharap agar aspirasi tersampaikan tetapi suasana agar aman, damai dan tertib. Massa aksi akan ke KPU dan Bawaslu. Kita lihat nanti apakah mereka mengarah ke Bawaslu," kata Susatyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement