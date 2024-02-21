Polisi Tangkap Komplotan Pembobol Minimarket dan Mesin ATM di Bogor, 3 Orang Dilumpuhkan

BOGOR - Polisi menangkap komplotan pembobol minimarket dan mesin ATM yang terjadi di wilayah Bogor. Dari 6 pelaku, 3 di antaranya dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo mengatakan tiga pelaku berinisial SS (47), MT (29) dan MM (51) ditahan di Polresta Bogor Kota. Sedangkan, tiga pelaku lainnya yakni Pakde (50), Boncel (33) dan D (31) ditahan di Polres Bogor.

"Ada 6 tersangka yang merupakan kerja sama antara Ditreskrimum Polda Jawa Barat dan Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor. Melakukan (pembobolan minimarket) di Kota dan Kabupaten Bogor. Sudah ditahan 3 di Kabupaten dan 3 di Kota," kata Bismo kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Aksi pembobolan minimarket itu terjadi pada Kamis 1 Februari 2024. Dalam aksinya, para pelaku masuk dengan cara menjebol tembok minimatket dan membobol mesin ATM menggunakan alat las serta mengambil barang belanjaan dalam minimarket.

"Uang tunai dalam mesin ATM di atas Rp 100 juta," jelasnya.

Tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Polresta Bogor Kota dan Polres Bogor pun melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku di lokasi berbeda dan terdapat tiga pelaku di antaranya (SS, MT dan MM) dilumpuhkan pada bagian kakinya.

"Kita berikan tindakan tegas terukur kepada 3 pelaku karena mencoba melawan petugas," ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut Bismo, kelompok mereka ini ternyata dikendalikan oleh pelaku berinisial A yang ditahan di Polres Bogor. Adapun motif dari aksi mereka untuk kebutuhan ekonomi.

"Motifnya biaya hidup karena uang hasil kejahatan buat bayar utang, beli emas dan lain-lain," terangnya.