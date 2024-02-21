Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Bullying di Binus School Naik ke Tahap Penyidikan, Bakal Ada Tersangka?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:50 WIB
Kasus <i>Bullying</i> di Binus School Naik ke Tahap Penyidikan, Bakal Ada Tersangka?
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polres Tangerang Selatan telah menaikkan status kasus bulliying atau perundungan yang terjadi di Binus School Serpong ke tahap penyidikan. Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Selasa (20/2/2024) kemarin dan menemukan unsur pidana pada kasus perundungan yang diduga melibatkan anak dari publik figur. 

"Sudah naik ke tahap penyidikan," ujar Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2024).

Meski demikian, pihak kepolisian belum menemukan tersangka dalam kasus perundungan dengan kekerasan yang membuat korban harus dirawat di rumah sakit.  Karena hingga saat ini pihaknya masih terus mendalami untuk dapat menemukan dan menetapkan tersangka kasus tersebut. 

“(Tersangka) belum, masih didalami,” kata Alvino.

 BACA JUGA:

Sebelumnya Binus School Serpong melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perundungan atau bulliying yang tergabung dalam kelompok bernama geng ‘TAI’. Binus School secara tegas telah mengeluarkan siswa yang terlibat tindak perundungan tersebut. 

 BACA JUGA:

“Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School,” tegas Humas Binus, Haris Suhendra dalam keterangan resminya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147/bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/340/3177686/timothy-9Eju_large.jpg
Tragedi Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud Diduga Korban Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176206/siswa-rMWf_large.jpg
Siswa SMP Grobogan Tewas dengan Tengkorak Retak, Sempat Dua Kali Diadu Duel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/519/3158628/perundungan-zQRm_large.jpg
Video Perundungan Brutal Gegerkan Bondowoso, 6 Santri  Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/340/3144670/siswa_sd_di_riau_meninggal_disebut_jadi_korban_bully_ini_faktanya-Uboq_large.jpg
Siswa SD di Riau Meninggal Disebut karena Dibully, Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/519/3112661/polisi_tangkap_pelaku_bullying_remaja_cantik_yang_viral_di_malang-EG2a_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Bullying Remaja Cantik yang Viral di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement