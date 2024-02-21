Perempuan Penyeberang Jalan di Gunung Putri Bogor Tewas Tertabrak Motor

BOGOR - Penyeberang jalan di Jalan Raya Transyogi, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tewas tertabrak motor. Jasad korban sudah dievakuasi polisi ke RS MH Thamrin, Cileungsi.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.15 WIB. Awalnya, pemotor berinisial FAS (27) sedang melaju dari arah Cibubur menuju Cileungsi.

BACA JUGA:

"Setibanya di TKP diduga hilang konsentrasi," kata Rizky dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024).

Saat bersamaan, motor menabrak penyeberang jalan perempuan berinisial HF (42). Dalam kejadian ini, korban meninggal dunia di lokasi kejadian.