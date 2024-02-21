Teriaki Orang Nongkrong, Pria di Bogor Dikeroyok hingga Dipukul Botol Kaca

BOGOR - Polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan terhadap pria berinisial RD di wilayah Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Aksi tersebut hanya karena sepele korban meneriaki para pelaku.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 18 Februari 2024. Awalnya, korban hendak pulang berboncengan motor bersama rekannya.

"Dari hasil pemeriksaan para pelaku, kejadian ini diawali pelaku berjumlah 6 orang yang sedang nongkrong di gang melihat korban yang sedang dibonceng ke arah pelaku melototi dan berteriak bangs**," kata Bismo, Rabu (21/2/2024).

Hal itu membuat para pelaku sakit hati dan mengejar korban. Salah satu pelaku menemukan botol kaca dan langsung memukuk bagian kepala korban.

"Pelaku lain melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada korban yang mengakibatkan korban luka pada bagian kepala dan badan," ujar Bismo.

Aksi pengeroyokan itu pun berhenti setelah dilerai oleh warga sekitar. Tak sampai di situ, para pelaku mengambil handphone (HP) dan motor korban.