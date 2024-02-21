Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bawa Belasan Celurit Besar Mau Tawuran, 11 Remaja Ditangkap di Johar Baru

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |19:03 WIB
Bawa Belasan Celurit Besar Mau Tawuran, 11 Remaja Ditangkap di Johar Baru
Remaja kedapatan bawa celurit hendak tawuran. (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 11 remaja ditangkap anggota Patroli Perintis Presisi (PPP) Polres Metro Jakarta Pusat saat hendak tawuran. Mereka diketahui membawa 12 senjata tajam jenis celurit berukuran besar.

"Sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh, anggota PPP Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan remaja yang diduga akan tawuran," ujar Kapolsek Johar Baru Kompol Ubaidillah saat konferensi pers, Rabu (21/2/2024).

 BACA JUGA:

Setelah itu, para pelaku dibawa ke Polsek Johar Baru untuk diamankan beserta barang bukti celurit yang sudah mereka modifikasi itu.

Halaman:
1 2
      
