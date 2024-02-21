Bawa Belasan Celurit Besar Mau Tawuran, 11 Remaja Ditangkap di Johar Baru

JAKARTA - Sebanyak 11 remaja ditangkap anggota Patroli Perintis Presisi (PPP) Polres Metro Jakarta Pusat saat hendak tawuran. Mereka diketahui membawa 12 senjata tajam jenis celurit berukuran besar.

"Sekitar pukul 04.00 WIB menjelang subuh, anggota PPP Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan remaja yang diduga akan tawuran," ujar Kapolsek Johar Baru Kompol Ubaidillah saat konferensi pers, Rabu (21/2/2024).

Setelah itu, para pelaku dibawa ke Polsek Johar Baru untuk diamankan beserta barang bukti celurit yang sudah mereka modifikasi itu.