Cetak SDM Unggul, Wali Kota Tangsel Perluas Titik Jangkauan Wifi Gratis

TANGSEL - Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus mengimplementasikan kota cerdas atau Smart City melalui program WiFi gratis.

Hingga awal Februari 2024, kata Benyamin, pemerintah telah memasang 1.031 titik wifi gratis dari target keseluruhan sebanyak 1.075 titik. Di antaranya tersebar di beberapa ruang publik, dari puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, masjid, balai warga hingga taman baca.

Ke depannya bakal ada lagi titik-titik baru untuk program wifi gratis. Adapun wifi ini adalah bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), karena semangat dari program ini kemudahan akses informasi. Sehingga dengan pemanfaatan jaringan internet gratis bisa dimanfaatkan masyarakat untuk penambahan informasi.

Benyamin menjelaskan, wifi gratis merupakan fasilitas yang disediakan untuk mencerdaskan masyarakat. Termasuk memudahkan pengurusan sejumlah keperluan yang kini sudah lebih banyak menggunakan jaringan internet nirkabel.

”Kita genjot SDM di Tangsel, salah satunya dengan internet gratis. Selain itu kita ingin mempeluas titik-titik jaringan internet gratis. Makanya saya ingin sistem online berjalan di Tangsel. Ada tiga hal yang harus diperbaiki yakni peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta terakhir sistemnya. Jadi teknologi bukan menyulitkan. Ini bagian dari reformasi birokrasi,” ujarnya, Rabu (21/2/2024).

Benyamin menambahkan, program smart city, seperti membuat beberapa aplikasi android, seperti Siaran, Tangsel Cmore City, Tangsel Belajar, Pagar Kota Tangsel, Simanja, Tangselpay, SiPePohoNan, e-SPTPD Kota Tangerang Selatan, Lapor Tangsel, Sidap Tangsel, Mata Tangsel, dan lainnya.

“Implementasi Smart City salah satunya yaitu adanya aplikasi Siaran. Aplikasi ini bertujuan untuk turut melibatkan masyarakat untuk wujudkan kota yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, memudahkan pemerintah kota dalam memantau wilayah. Serta dapat dengan mudah mengetahui berbagai keluhan yang ada di lapangan,” katanya.

Kata dia, pemanfaatan aplikasi tentunya lewat jaringan internet. Nah, dengan membuat ribuan titik wifi gratis tentu akan mempermudah masyarakat dalam mengakses aplikasi tersebut. Apalagi, penggunaan aplikasi ini cukup dengan mengunduhnya. Dengan tagline 3L yaitu Lihat-Lapor-Lega diharapkan masyarakat dapat turut andil dalam perbaikan Kota Tangerang Selatan.

Ciri dari kota cerdas adalah kemudahan akses dari layanan publik melalui informasi digital. Dengan kemudahan akses itu harus ditunjang dengan layanan internet gratis yang terpasang pada fasilitas publik.