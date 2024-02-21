Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Mahasiswa Peduli Demokrasi Demo di Patung Kuda Serukan Pemilu Damai

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |20:49 WIB
Ratusan Mahasiswa Peduli Demokrasi Demo di Patung Kuda Serukan Pemilu Damai
Demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda Jakarta (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi kembali menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya, Koordinator Aksi Samsul Bahri mengatakan kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut untuk merawat demokrasi. Mereka tidak ingin ada orang yang ingin merusaknya, bahkan ada orang ketiga yang mencoba mengintervensi melalui organisasi antek asing.

"Akhir-akhir ini semakin banyak oknum–oknum yang menjual obral gerakan murahan memakai nama masyarakat. Mereka mencoba untuk merusak proses demokrasi kita, kami tidak mau, makanya kami para mahasiswa turun ke jalan," ujarnya Samsul Bahri, Rabu (21/02/2024).

Ia mengatakan, dengan mengatasnamakan rakyat, pihak yang tidak bertanggung jawab sedang berupaya menciptakan keresahan dan kekacauan ditengah masyarakat.

Para oknum kelompok tidak bertanggungjawab tersebut, kata dia, menghembuskan sentimen negatif dan rasa tidak percaya terhadap tahapan Pemilu 2024 meski proses penghitungan suara pemilih dari seluruh TPS di Indonesia belum usai.

Karena itu, gerakan kotor itu harus dilawan. Mahasiswa akan terus merawat demokrasi dan memberikan edukasi positif kepada masyarakat Indonesia. Dia dan teman-temannya akan terus turun ke jalan dan menyelamatkan demokrasi.

"Sebagai kontrol sosial, Persatuan Mahasiswa Peduli Demokrasi terpanggil menjadi garda terdepan untuk melawan gerakan liar yang berpotensi memicu konflik horizontal pada masyarakat luas serta berdampak terhadap ketertiban dan keamanan negara," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
