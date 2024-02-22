Banyak Kesalahan Data di Sirekap KPU, Peneliti Siber: Aplikasi Sangat Jelek

JAKARTA - Ketua Pusat Penelitian keamanan Sistem Komunikasi dan Informasi, Pratama Persadha menyebut Aplikasi Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi wadah paling buruk sebagai alat bantu hitung suara di pemilu 2024. Sebab menurutnya banyak sekali kesalahan data di lapangan dengan apa yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut.

"Kita lihat bahwa aplikasi yang dibuat itu sangat jelek sekali kalau saya bilang. Kenapa sangat jelek sekali? Terlalu banyak kesalahan yang dibuat walaupun sekarang diperbaiki," ujarnya dalam dialog spesial 'Rakyat Bersuara' di iNews, Selasa (20/2/2024).

Dia menegaskan jika memang aplikasi itu, hanya diperuntukkan sebagai alat bantu, sebaiknya tidak usah dipublikasikan ke masyarakat luas. Sebab data yang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan Sirekap belakang ini justru menjadi keributan di tengah masyarakat.

"Kalau sebagai alat bantu harusnya enggak ngaruh nih, yaudah kalau misalkan enggak berguna gitu ya gausah di tayangan," katanya.

Dia juga merasa heran, ketika aplikasi ini justru digunakan KPU sebagai alat bantu hitung manual suara hasil pemilu 2024. Padahal secara jelas aplikasi ini dari awal telah bermasalah.

"Kalau menurut pengetahuan saya dari hasil riset kita, disini keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 ternyata Sirekap juga bukan hanya digunakan untuk alat bantu, ternyata juga digunakan untuk perhitungan. artinya apa, ternyata ini berhubungan dengan perhitungan manual," sambungnya.