Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Real Count KPU 74,40%: Prabowo-Gibran 58,88%, Anies-Cak Imin 24,09% dan Ganjar-Mahfud 17,03%

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |09:20 WIB
Real Count KPU 74,40%: Prabowo-Gibran 58,88%, Anies-Cak Imin 24,09% dan Ganjar-Mahfud 17,03%
Real Count KPU Sudah Masuk 74 Persen/ist
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Kamis, 22 Februari 2024, pukul 08.00 WIB, suara yang masuk sebesar 74.40% atau 612.469 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 58.88% suara atau 63.480.726 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.09% suara atau 25.974.742 pemilih.

Di posisi tiga, pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 17.03% suara. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan 18.355.601 suara pemilih.

Diketahui, real count merupakan proses rekapitulasi hasil suara resmi yang dilakukan oleh KPU dan proses ini melibatkan seluruh TPS di Indonesia. Proses real count yakni dengan pengumpulan data riil hasil C1 dalam bentuk tabulasi dari seluruh TPS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement