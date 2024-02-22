Prediksi Jatah Kursi Parpol di Parlemen: PDIP Masih Tertinggi, Dibayangi Golkar

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diprediksi menjadi partai politik (parpol) yang meraih kursi terbanyak di DPR RI periode 2024-2029. Hal itu terlihat dari hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei Indikator pada 14 Februari 2024.

Dari hasil itu, PDIP meraih 16,68% suara dengan perkiraan meraih 100-116 kursi. Dari perkiraan itu, partai berlogo moncong banteng putih itu mengalami penurunan pada Pileg 2019 yajni drbgan raihan 128 kursi.

Di urutan kedua, ada Partai Golkar yang memperoleh suara sebesar 15,19%. Dari hasil itu, Partai Golkar diprediksi akan mendapat jatah 94-109 kursi di parlemen. Jumlah prekiraan itu, mengalami kenaikan dari Pilge 2019 yang hanya meraih 85 kursi.

Pada urutan ketiga, Partai Gerindra diperkirakan meraih suara sebesar 13,43%. Dari hasil itu, partai berlambang kepala burung garuda itu diprediksi akan mendapat 81-97 kursi di DPR. Jumlah itu naik tipis dari Pileg 2019 yang hanya dapat 78 kursi.

Urutan keempat, PKB diprediksi meraih suara 10,65%. Dengan jumlah itu, PKB diperkirakan akan meraih 64-78 kursi di DPR RI. Jumlah itu, mengalami kenaikan dari Pileg 2019 yang hanya mendapat 58 kursi.

Sementara Partai NasDem berada di urutan kelima, dengan perkiraan meraih suara sebesar 9,41%. Dari hasil itu, Partai NasDem diprediksi akan mendapat 58-74 kursi. Bisa dikatakan perolehan kursi NasDem stagnan sebab, pada Pileg 2019 meraih 59 kursi.

Pada urutan keenam, diduduki oleh PKS dengan raihan suara sebesar 8,31%. Dengan jumlah suara sebesar itu, PKS diprediksi akan mendapat 45-61kursi di DPR RI. Jumlah itu, masih terbilang stagnas sebab PKS meraih 50 kursi pada Pileg 2019.