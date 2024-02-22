Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ray Rangkuti : Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |11:54 WIB
Ray Rangkuti : Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi!
Ray Rangkuti (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Lingkar Mardani, Ray Rangkuti mengatakan bahwa Pemilu 2024 paling tidak berintegritas dibandingkan pesta demokrasi digelar selama era reformasi. Ia menyebutkan setiap tahapan Pemilu 2024 memiliki problematika tersendiri hingga ternyata diketahui merupakan rancangan yang dipersiapkan guna memuluskan pencalonan orang-orang tertentu.

Ray menjelaskan, kondisi Pemilu 2024 yang berantakan tersebut bahkan terendus oleh lembaga pemantau asing, semisal Asian Network for Free Elections (ANFREL).

“Sepanjang sejarah reformasi, Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk berdasarkan indikator moral dan teknis,” ujar Ray pada Diskusi Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) melansir kanal Youtube Para Syndicate, Kamis (22/2/2024).

 BACA JUGA:

Ray melanjutkan, adapun sejumlah indikator yang digunakan untuk melabeli hancurnya moral pada Pemilu 2024, antara lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

Halaman:
1 2 3
      
