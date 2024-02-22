Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto soal Kondisi Keamanan Pasca-Pemilu: Adem, Ayem, Tentram

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |12:01 WIB
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto soal Kondisi Keamanan Pasca-Pemilu: Adem, Ayem, Tentram
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam),Hadi Tjahjanto mengklaim situasi pasca pemilu 2024 saat ini sungguh tentram dan kondusif. Mulai dari pengumuman hasil pemilu kemudian sampai dengan ujungnya pelantikan presiden dan wapres terpilih dia memastikan semuanya dalam kondisi aman dan damai.

Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kamis (22/2/2024) di Kantor PBNU, Kramat Jati Jakarta. Dirinya pun disambut hangat oleh Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran.

"Situasi saat ini adem ayem tentram dan stabilitas. Beliau gus yahya sangat setuju sehingga seluruh proses pembangunan bisa berjalan dengan baik dan dirasakan masyarakat sangat kondusif ini,"katanya.

"Kemsrin saya sudah bertemu panglima TNI dan pak kapolri terkait kondisi keamanan dan beliau sampaikan kondisinya sanga konfusif, aman tak ada masalah. Ini yang harus dijaga kondisinya sehingga agenda sampai akhir tahun nanti semua terjaga dengan baik,"sambungnya.

Menkopolhukam Hadi mengatakan kunjungan ke PBNU bukanlah kali pertama. Sejak dia menjabat sebagai Panglima TNI dirinya aktif untuk bekerjasama dengan sejumlah ormas untuk menjaga kondusifitas antar masyarakat.

Telusuri berita news lainnya
