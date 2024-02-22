Viral! Surat Terbuka Sindir Grace Natalie Cs, Begini Penjelasan Komeng

JAKARTA - Surat imajiner bertajuk 'Surat Komeng untuk Grace Natalie dkk’ viral di media sosial. Surat terbuka tersebut buntut perolehan suara Komeng yang melejit dalam Pemilu 2024.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Komeng menegaskan dirinya tidak menuliskan surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI.

"Saya udah menyanggah tadi pagi, banyak wartawan nanyain saya. Saya jawab ya itu bukan saya," tegas Komeng dalam Podcast tersebut, dikutip, Kamis (22/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier juga mengungkap pendapat pribadinya dan menjelaskan esensi dari surat imajiner yang viral tersebut.

"Gua baca surat artifisial, surat imajiner. Berarti tidak ada itu surat, tapi ada orang ber-imajiner membuat surat seakan-akan Komeng," kata Deddy Corbuzier.

Pria yang memiliki nama lengkap Alfiansyah Komeng ini menegaskan, surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI tersebut dibuat oleh orang lain. Dan bukan oleh dirinya.

"Berarti bayangan dia tuh surat, bayangan yang nulis. Disangkanya saya yang bikin," ujar Komeng.

Komeng juga menyesalkan jika penulis surat tersebut tidak meminta izin kepada dirinya untuk mencantumkan namanya. "Ini imajiner, berarti ada orang yang nulis. Tapi, biasanya harus izin. Nah, ini gak izin," tandasnya.