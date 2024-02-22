Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Surat Terbuka Sindir Grace Natalie Cs, Begini Penjelasan Komeng

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |13:12 WIB
Viral! Surat Terbuka Sindir Grace Natalie Cs, Begini Penjelasan Komeng
Pelawak Komeng/Podcast Deddy Corbuzier
A
A
A

JAKARTA - Surat imajiner bertajuk 'Surat Komeng untuk Grace Natalie dkk’ viral di media sosial. Surat terbuka tersebut buntut perolehan suara Komeng yang melejit dalam Pemilu 2024.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Komeng menegaskan dirinya tidak menuliskan surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI.

"Saya udah menyanggah tadi pagi, banyak wartawan nanyain saya. Saya jawab ya itu bukan saya," tegas Komeng dalam Podcast tersebut, dikutip, Kamis (22/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier juga mengungkap pendapat pribadinya dan menjelaskan esensi dari surat imajiner yang viral tersebut.

"Gua baca surat artifisial, surat imajiner. Berarti tidak ada itu surat, tapi ada orang ber-imajiner membuat surat seakan-akan Komeng," kata Deddy Corbuzier.

Pria yang memiliki nama lengkap Alfiansyah Komeng ini menegaskan, surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI tersebut dibuat oleh orang lain. Dan bukan oleh dirinya.

"Berarti bayangan dia tuh surat, bayangan yang nulis. Disangkanya saya yang bikin," ujar Komeng.

Komeng juga menyesalkan jika penulis surat tersebut tidak meminta izin kepada dirinya untuk mencantumkan namanya. "Ini imajiner, berarti ada orang yang nulis. Tapi, biasanya harus izin. Nah, ini gak izin," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement