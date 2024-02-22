KPU Janji Bahas Surat PDIP soal Penolakan Sirekap: Nanti Hasilnya Disampaikan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima surat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkaitan dengan penolakan Sirekap. KPU bakal membahas surat tersebut.

"Iya, KPU akan membahas surat, semua surat memang selalu dibahas," kata Komisioner KPU Idham Holik, Kamis (22/2/2024).

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto soal Kondisi Keamanan Pasca-Pemilu: Adem, Ayem, Tentram

Menurutnya surat itu akan dibahas bersama pimpinan KPU lainnya. Idham memastikan hasil rapat itu akan disampaikan ke publik.

"Nanti tentunya kami juga akan sampaikan hasilnya," jelasnya.

Dalam kesempatannya, Idham kemudian kembali menjelaskan bahwa aplikasi Sirekap merupakan hanya alat bantu rekapitulasi. Ia menegaskan bahwa hasil resmi Pemilu akan tetap menggunakan penghitungan manual berjenjang.

"Oleh karena itu mari masyarakat Indonesia saksikan proses rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPK sampai dengan KPU," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno. PDIP juga menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK.