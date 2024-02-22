Hadi Tjahjanto Ungkap Belum Terima Informasi soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengungkap, hingga saat ini dirinya belum menerima informasi mengenai pengajuan hak angket DPR, untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.

"Belum ada itu, belum ada," kata Hadi usai bertemu Mahfud MD di kediamannya di Jalan Taman Patra Kuningan XII, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Pernyataan serupa sudah dilontarkan Hadi setelah bersilahturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU.

"Ya masih kita lihat dulu. Belum, belum ada," ujar Hadi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Bahkan Hadi mengklaim bahwa kondisi Indonesia masih aman setelah Pemilu 2024 berlangsung.

Menurutnya, gejolak penolakan yang terjadi di masyarakat belum menimbulkan masalah berarti. Bahkan Hadi menilai bahwa situasi masih terkendali.

"Ya baik (kondusivitas keamanan pemilu). Sekarang aman kan? Kondisi ini yang aman. Enggak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah, dan selalu tersenyum hadapi masalah," kata Hadi.