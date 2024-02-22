Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadi Tjahjanto Ungkap Belum Terima Informasi soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |14:43 WIB
Hadi Tjahjanto Ungkap Belum Terima Informasi soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengungkap, hingga saat ini dirinya belum menerima informasi mengenai pengajuan hak angket DPR, untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.

"Belum ada itu, belum ada," kata Hadi usai bertemu Mahfud MD di kediamannya di Jalan Taman Patra Kuningan XII, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Pernyataan serupa sudah dilontarkan Hadi setelah bersilahturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU.

"Ya masih kita lihat dulu. Belum, belum ada," ujar Hadi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Bahkan Hadi mengklaim bahwa kondisi Indonesia masih aman setelah Pemilu 2024 berlangsung.

Menurutnya, gejolak penolakan yang terjadi di masyarakat belum menimbulkan masalah berarti. Bahkan Hadi menilai bahwa situasi masih terkendali.

"Ya baik (kondusivitas keamanan pemilu). Sekarang aman kan? Kondisi ini yang aman. Enggak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah, dan selalu tersenyum hadapi masalah," kata Hadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033123/menko-polhukam-tegaskan-ruu-tni-polri-tak-buka-peluang-politik-praktis-prajurit-aktif-ZQJnWnAltp.jpg
Menko Polhukam Tegaskan RUU TNI-Polri Tak Buka Peluang Politik Praktis Prajurit Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032958/menko-polhukam-ruu-tni-polri-beda-dengan-dwifungsi-abri-6jsSedAei4.jpg
Menko Polhukam: RUU TNI-Polri Beda dengan Dwifungsi ABRI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/337/3029518/menko-polhukam-harap-gerakan-indonesia-tertib-jadi-pionir-pembangunan-karakter-masyarakat-QlObaCPbIK.jpg
Menko Polhukam Harap Gerakan Indonesia Tertib Jadi Pionir Pembangunan Karakter Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024279/menko-polhukam-yakin-pansel-calon-anggota-kompolnas-akuntabel-dan-profesional-Y74YOm6EfL.jpg
Menko Polhukam Yakin Pansel Calon Anggota Kompolnas Akuntabel dan Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/337/2985363/menko-polhukam-indonesia-memiliki-kepentingan-besar-jaga-stabilitas-di-laut-cina-selatan-2imXN9Wu11.jpg
Menko Polhukam: Indonesia Memiliki Kepentingan Besar Jaga Stabilitas di Laut Cina Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983583/menko-polhukam-pimpin-rakor-bersama-panglima-tni-dan-kapolri-ini-hasilnya-O1ylpzVVvo.jpg
Menko Polhukam Pimpin Rakor Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement