JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengklaim bahwa kondisi Indonesia masih aman setelah Pemilu 2024 berlangsung.
Menurutnya, gejolak penolakan yang terjadi di masyarakat belum menimbulkan masalah berarti. Bahkan Hadi menilai bahwa situasi masih terkendali.
"Ya baik (kondusivitas keamanan pemilu). Sekarang aman kan? Kondisi ini yang aman. Enggak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah, dan selalu tersenyum hadapi masalah," kata Hadi usai bertemu Mahfud MD di kediamannya di Jl. Taman Patra Kuningan XII, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).
Namun, Hadi mengatakan bahwa sebagai Menko Polhukam, ia akan tetap mengantisipasi eskalasi penolakan Pemilu 2024.
"Ya sesuai dengan tugas pokok dari Kemenko Polhukam saja nanti. Tapi aman damai ini yang kita jaga. Adem ayem nggak? Adem ayem," ucapnya.
(Fakhrizal Fakhri )