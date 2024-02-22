Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Yakin Sirekap Lebih Maju: Tidak Beralasan Kalau Kami Dibilang Lebih Buruk

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |16:31 WIB
KPU Yakin Sirekap Lebih Maju: Tidak Beralasan Kalau Kami Dibilang Lebih Buruk
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut aplikasi bantu rekapitulasi suara Pemilu 2024 yakni Sirekap lebih maju dibandingkan pada 2019 silam. KPU menyatakan bahwa aplikasi ini justru lebih membuka informasi yang transparan kepada masyarakat.

"Jika dibandingkan dengan pemilu serentak 2019 yang lalu hari ini jauh lebih baik dalam KPU membuka informasi seluas-luasnya mengenai hasil penghitungan suara di TPS. Jadi tidak beralasan kalau kami dibilang hari ini lebih buruk, justru hari ini kami lebih maju," kata Komisioner KPU Idham Holik, Kamis (22/2/2024).

Idham menjelaskan bahwa Sirekap menampilkan data penghitungan suara berdasarkan sumber autentik. Artinya Sirekap hanya mempublikasikan formulir C hasil di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang telah disaksikan oleh setiap saksi.

"Sirekap adalah alat publikasi formulir model C hasil Plano, formulir model c hasil Plano adalah formulir yang ditulis secara langsung di depan para saksi dan pengawas TPS pasca ketua KPPS membacakan perolehan suara secara satu persatu itu ditulis," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pilpres 2024 KPU Pemilu 2024
