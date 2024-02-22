Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Persilakan Wacana Hak Angket, Ketua Bawaslu: Parpol Punya Perspektif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:17 WIB
Persilakan Wacana Hak Angket, Ketua Bawaslu: Parpol Punya Perspektif
JAKARTA - Ketua Badan Pengawaa Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mempersilakan jika ada wacana hak angket terkait pelanggaran Pemilu 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, hal itu merupakan ranah partai politik.

Usulan hak angket sebelumnya juga disampaikan oleh Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Bahkan menurutnya, usulan itu telah dibahas bersama partai pengusung dirinya.

"Ya, silakan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri," ujar Rahmat di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024).

Bagja menjelaskan bahwa kewenangan Bawaslu haanyalah menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia mengaku tidak mempunyai wewenang terkait hak angket.

"Menindaklanjuti pelanggaran iya (tugas Bawaslu), tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu," paparnya.

