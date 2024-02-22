Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serahkan Bantuan Pangan di Maros, Jokowi: Harga Beras di Seluruh Dunia Naik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:41 WIB
Serahkan Bantuan Pangan di Maros, Jokowi: Harga Beras di Seluruh Dunia Naik
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 22 Februari 2024.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa bantuan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras.

"Karena ada perubahan musim, ada el nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik," kata Presiden.

Presiden juga menyebut bahwa bantuan pangan tersebut hanya ada di Indonesia. Meski kenaikan harga beras juga terjadi di negara lain, namun tidak ada bantuan serupa bagi masyarakatnya.

"Rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, supaya bapak-ibu semuanya mengetahuinya harga beras di seluruh dunia naik," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memastikan bahwa masyarakat yang hadir telah menerima bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila APBN mencukupi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187498//mantan_ketua_komisi_informasi_dki_jakarta_yulianto_widirahardjo-2q3P_large.jpg
Sidang Sengketa Ijazah Jokowi, Ahli: Informasi Pejabat Publik Tak Bisa Dirahasiakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187195//ketua_task_force_brin_penanggulangan_bencana_joko_widodo-2hvP_large.jpg
Profil Joko Widodo, Doktor Radar dari UGM–Chiba yang Dipercaya BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180695//projo-YskR_large.jpg
Absen di Kongres III Projo, Lewat Video Jokowi Minta Relawan Jaga Semangat dan Persaudaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931//rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3178988//bonatua-kYHl_large.jpg
Bonatua Silalahi Akhirnya Terima Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir dari KPU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement