Jokowi Masih Kuat, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Digagalkan Koalisi Pemerintah

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai upaya mendorong DPR RI menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, berpotensi digagalkan oleh pemerintah melalui parta-partai koalisi pendukungnya.

Menurut Ujang, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat kuat kekuasaan dan pengaruhnya, apalagi koalisi pedukungnya kini bertambah dengan bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan.

"Kalau saya melihat kekuatan peta politik saat ini, apalagi pasca Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Kelihatannya bisa jadi hak angket layu sebelum berkembang, akan diblock, akan dibendung oleh kubu koalisi pemerintah Jokowi-Maruf Amin," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

