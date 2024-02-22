Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Masih Kuat, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Digagalkan Koalisi Pemerintah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:51 WIB
Jokowi Masih Kuat, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Berpotensi Digagalkan Koalisi Pemerintah
Ujang Komarudin (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai upaya mendorong DPR RI menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, berpotensi digagalkan oleh pemerintah melalui parta-partai koalisi pendukungnya.

Menurut Ujang, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat kuat kekuasaan dan pengaruhnya, apalagi koalisi pedukungnya kini bertambah dengan bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan.

"Kalau saya melihat kekuatan peta politik saat ini, apalagi pasca Demokrat masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Kelihatannya bisa jadi hak angket layu sebelum berkembang, akan diblock, akan dibendung oleh kubu koalisi pemerintah Jokowi-Maruf Amin," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement