INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menko PMK Tegaskan Anggaran Bansos Tak Naik 490 Triliun: Itu Perlindungan Sosial

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:03 WIB
Menko PMK Tegaskan Anggaran Bansos Tak Naik 490 Triliun: Itu Perlindungan Sosial
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan anggaran bantuan sosial (bansos) tidak naik Rp490 triliun. Kenaikan anggaran Rp490 triliun yang sempat ramai adalah untuk perlindungan sosial (perlinsos).

Oleh karena itu, Muhadjir mengatakan perlu ada penegasan definisi antara bansos dan perlinsos. “Perlu mempertegas definisi antara perlindungan sosial dan bantuan sosial. Ini dua hal yang berbeda tetapi sering dicampuradukkan. Perlindungan sosial itu mencakup salah satu di dalamnya adalah bantuan sosial, tapi tidak semua perlindungan sosial itu bantuan sosial,” ujar Muhadjir kepada awak media di Istana Wakil Presiden (Wapres), Kamis (22/2/2024).

“Karena kalau perlindungan sosial, memang tadi Bu Menkeu (Sri Mulyani) menyampaikan tahun 2024 itu akan naik menjadi 490 triliun. Tetapi itu adalah bukan bantuan sosial. Bantuan sosialnya, kalau kita merujuk pada anggaran yang ada di Bu Mensos (Tri Rismaharini) itu 97 triliun,” jelasnya.

“Mungkin akan ada penambahan-penambahan dari lembaga-kementerian yang lain, misalkan dari ketahanan pangan, itu paling tinggi 190 triliun. Jadi, tidak 490 triliun seperti yang dipahami itu, itu Perlinsos,” tambah Muhadjir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun atau nyaris setengah kuadriliun. Meski begitu, dia mengatakan angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

(Khafid Mardiyansyah)

      
