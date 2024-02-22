Tiga Sekjen Partai Koalisi AMIN Kumpul di NasDem, Bahas Hak Angket Pilpres 2024?

JAKARTA - Tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai politik Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIM) bertemu di NasDem Tower, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Apa yang mereka bahas?

Ketiganya ialah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

Terpantau, Hasanuddin lebih dulu tiba di NasDem Tower dibanding Aboe Bakar. Ia datang sekitar pukul 16.43 WIB. Setibanya, Hasanuddin disambut oleh Hermawi.

Tak berselang lama, Aboe Bakar tiba di NasDem Tower sekitar pukul 16.46 WIB. Ia langsung disambut oleh Hermawi dan Hasanuddin. Setelah itu, ketiganya langsung masuk ke dalam gedung dan melangsungkan pertemuan tertutup.

Saat disinggung terkait pembahasan dalam pertemuan itu, mereka enggan bicara. "Nanti saja ya, nanti," terang Hermawi sambil berjalan.