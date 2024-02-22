Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Sekjen Partai Koalisi AMIN Kumpul di NasDem, Bahas Hak Angket Pilpres 2024?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:08 WIB
Tiga Sekjen Partai Koalisi AMIN Kumpul di NasDem, Bahas Hak Angket Pilpres 2024?
Sekjen PKS Aboe Bakar saat tiba di Nasdem Tower (Foto: MPI/Achmad)
A
A
A

JAKARTA - Tiga sekretaris jenderal (sekjen) partai politik Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIM) bertemu di NasDem Tower, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). Apa yang mereka bahas?

Ketiganya ialah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

Terpantau, Hasanuddin lebih dulu tiba di NasDem Tower dibanding Aboe Bakar. Ia datang sekitar pukul 16.43 WIB. Setibanya, Hasanuddin disambut oleh Hermawi.

 BACA JUGA:

Tak berselang lama, Aboe Bakar tiba di NasDem Tower sekitar pukul 16.46 WIB. Ia langsung disambut oleh Hermawi dan Hasanuddin. Setelah itu, ketiganya langsung masuk ke dalam gedung dan melangsungkan pertemuan tertutup.

Saat disinggung terkait pembahasan dalam pertemuan itu, mereka enggan bicara. "Nanti saja ya, nanti," terang Hermawi sambil berjalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement