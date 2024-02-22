Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Bangun Dapur Umum di Perbatasan Rafah Bantu Warga Palestina yang Kelaparan

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:19 WIB
Indonesia Bangun Dapur Umum di Perbatasan Rafah Bantu Warga Palestina yang Kelaparan
Baznas RI akan membangun dapur umum di perbatasan Rafah untuk membantu rakyat Palestina yang kelaparan. (Foto: Baznas RI)
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir sedang mempersiapkan kebutuhan dapur umum di perbatasan Rafah untuk membantu rakyat Palestina yang mulai kelaparan akibat diperangi Israel.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi antara BAZNAS dan Kedubes RI di Kairo yang dihadiri Wakil Kepala Perwakilan KBRI di Kairo M. Zaim A. Nasution, Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan di Kantor KBRI di Kairo, Rabu 21 Februari 2024.

Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum menyampaikan bahwa, dapur umum di perbatasan Rafah merupakan kebutuhan mendesak, di mana banyak pengungsi rakyat Palestina yang menderita kelaparan akibat agresi Israel.

