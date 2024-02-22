Menko PMK: Pelaku Bullying Butuh Treatment, Jangan Sampai Kambuhan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pelaku perundungan atau bullying harus segera dilakukan penanganan (treatment), jangan sampai menjadi pelaku yang kambuhan.

“Kalau ada kejadian (bullying) harus segera dilakukan langkah-langkah pemulihan termasuk konsultasi, bimbingan. Dan tidak hanya kepada yang menjadi korban termasuk juga yang melakukan karena melakukan ini karena mereka yang belum dewasa pada siswa dia butuh treatment juga , butuh treatment jangan sampai nanti menjadi perilaku dia yang kambuhan,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Istana Wakil Presiden (Wapres), Kamis (22/2/2024).

Muhadjir mengatakan hal ini usai merespons kasus perundungan (bullying) yang melibatkan Geng SMA Binus Serpong (Binus School Serpong). Muhadjir meminta agar mewaspadai kasus bullying, mengingat bisa terjadi setiap saat. “Pokoknya kita harus selalu waspada namanya bullying itu peristiwa yang hampir terjadi setiap saat.”

Muhadjir mengatakan oleh karena itu saat ini yang penting adalah pencegahan dari sisi edukasi, mengedukasi kepada anak-anak tentang buruknya bullying.