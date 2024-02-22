Ganjar Pranowo Sambangi IIMS 2024, Mau Beli Mobil Baru?

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memyempatkan diri hadir ke pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Terlihat ia berkeliling area pameran untuk melihat-lihat mobil dan motor terbaru yang dijajakan setiap brand.

Ganjar tiba di IIMS 2024 sekitar pukul 18.34 WIB, dan masuk melalui Hall C2 JIExpo Kemayoran. Ia langsung menuju area pameran mobil Suzuki Jimny 5 pintu yang berada di outdoor.

Usai dari sana, Ganjar langsung mauk ke Hall A, yang merupakan area pameran mobil. Di sana, ia melihat sejumlah mobil yang ada, mulai dari Mitsubishi, MG (Morris Garage), dan Suzuki.

Ada momen unik ketika dirinya menyambangi booth MG, di mana ia bertanya mengenai kepanjangan dari brand asal Inggris tersebut.

"Ini apa ini?," tanya Ganjar sambil menunjuk logo MG yang ada pada mobil listrik ES EV.

"MG, Morris Garage Pak," jawab Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia.

"Bukan! Mas Ganjar," ucap Ganjar Pranowo sambil tersenyum.