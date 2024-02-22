3 Parpol Koalisi AMIN Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024: Kami Bersama PDIP!

Tiga sekjen parpol Koalisi AMIN memberi keterangan pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat (Foto: MPI/Achmad)

JAKARTA - Tiga partai politik tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyatakan mendukung langkah PDI Perjuangan untuk menggunakan hak angket DPR RI demi menyelidiki kecurangan Pilpres 2024.

Sikap itu diputuskam setelah para sekretaris jenderal (sekjen) partai Koalisi Perubahan berembuk di NasDem Tower, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2024).

Adapun ketiga elit petinggi parpol yang bertemu itu ialah Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan Sekjen PKS Aboe Bakal Alhabsyi. Setelah pertemuan, Hermawi berkata, pihaknya memiliki kesamaan semangat dengan Anies Baswedan yang mendukung sikap Ganjar agar DPR RI menggunakan hak angket.

BACA JUGA:

"Kita juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo. Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, 3 partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies. Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," terang Hermawi saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Sebelumnya capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk usut kecurangan Pilpres 2024. Usulan tersebut kemudian diseriusi oleh PDIP.