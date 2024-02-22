Uhuy! Perolehan Suara Komeng di Pemilu DPD Tembus 2 Juta

JAKARTA - Uhuy! Adalah kata yang melekat pada komedian Anfiansyah Komeng ketika dirinya masih membawakan acara Spontan di salah satu televisi swasta beberapa tahun lalu.

Kata Uhuy! pun kembali jadi viral usai Komeng maju sebagai calon anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat.

Di mana saat petugas KPPS melakukan penghitungan suara di TPS, para warga yang hadir di lokasi menerikan Uhuy! secara serentak.

Nampaknya, teriakan uhuy itu dilontarkan warga jutaan kali di berbagai daerah di Jawa Barat. Sebab, berdasarkan data dari situs pemilu2024.kpu.go.id, pada Kamis (22/2/2024) pukul 21:01:06 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 85.834 dari 140.457 TPS atau 61,11 persen, Komeng telah mendapatkan jutaan suara.

Dari hasil sementara rekapitulasi suara atau real count Pemilu 2024, Alfiansyah Komeng kini sudah tembus 2 juta, atau tepatnya sebanyak 2.050.359 suara atau 20,01 persen.

Jumlah tersebut sangat jauh dari yang diperoleh kontestan lainnya. Untuk posisi teratas kedua ditempati oleh Aanya Rina Casmayanti dengan 852.980 suara atau 8,32 persen.