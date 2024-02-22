Asyik Main Handphone Pakai Headset, Pemuda Tewas Usai Tersambar KRL

JAKARTA - Seorang pemuda yang berprofesi sebagai montir sepeda motor tewas usai tersambar kereta commuterline jurusan stasiun Duri menuju Tangerang, di perlintasan kereta kawasan Jelambar, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Rabu 21 Februari 2024, malam.

Korban yang tewas dengan luka parah di bagian kepala, kaki dan leher. Pemuda tersebut diduga tak mendengar kereta yang melintas saat tengah bermain handphone sambil menggunakan headset, meski sudah ada diteriaki warga di sekitar lokasi.

Insiden kecelakaan tersebut bermula saat korban yang tengah duduk di bantalan rel seorang diri sambil asyik bermain handphone dan menggunakan alat pengeras suara atau headset tersebut, tak mengetahui akan adanya kereta yang melintas.

Warga di sekitar lokasi telah sempat meneriaki memberi peringatan kepada korban/ agar segera menepi karena adanya kereta akan melintas.

"Tubuh korban yang tersambar kereta dan terpental hingga sejauh lima meter dan tewas seketika di lokasi," ujar salah seorang warga bernama Mulyadi.

Pihak kepolisian dari sektor Tanjung Duren yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi pada jasad korban. Namun demi kepentingan visum jasad korban segera dievakuasi polisi ke RSCM Jakarta Pusat.

(Angkasa Yudhistira)