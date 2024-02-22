Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Kota Bogor Baru 35%, KPUD Minta Masyarakat Bersabar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:21 WIB
Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan di Kota Bogor Baru 35%, KPUD Minta Masyarakat Bersabar
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
BOGOR - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bogor mencatat baru 35 persen rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan. Sampai saat ini, proses tersebut masih terus berjalan.

"Sampai hari ini informasi di teman-teman PPK sudah hapir 35 persen jumlah TPS yang dilakukan rekaputalasi. Setiap TPS itu, semua langsung dihitung, dari mulai Pilpres sampai DPRD Kota di hitung setiap TPS sampai dengan selesai," kata Ketua KPUD Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Ditargetkan rekapitulasi tingkat kecamatan itu selesai pada 2 Maret 2024. Lalu, akan dilakukan pleno tingkat kota pada 5 Maret 2024.

"Maksimal kita tanggal 5 (Maret) melakukan rekapitulasi di tingkat Kota Bogor," jelasnya.

Habibi mengatakan, untuk memastikan rekapitulasi penghitungan berjalan tepat waktu pola penghitungan diubah. Semula dilakukan sebanyak dua panel, kini diubah menjadi empat panel di masing-masing PPK.

"Untuk metode penghitungannya sendiri awalnya menggunakan dua panel, lalu kita mangajukan penambahan menjadi empat panel," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
