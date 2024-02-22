Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anaknya Terlibat Bullying, Vincent Rompies: Saya Hargai Prosesnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |21:23 WIB
Anaknya Terlibat Bullying, Vincent Rompies: Saya Hargai Prosesnya
Vincent Rompies (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Vincent Rompies menyerahkan hasil dari proses penyidikan kasus dugaan bullying yang diduga melibatkan anaknya pada pihak kepolisian. Dia menegaskan akan menghargai apa pun hasil yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Vincent mengaku telah menjalani pemeriksa sejak pukul 11.00 WIB. Dia diperiksa dalam kapasitas sebagai orang tua saksi.

Kemudian saat ditanya perihal dugaan peristiwa dugaan bullying yang menyeret anaknya dia enggan menjawab. Dia menegaskan akan menyerahkan hasil proses penyidikan kepada pihak kepolisan.

"Nanti kita lihat saja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi, saya menghargai proses yang diambil dari Kapolres," kata Vincent, Kamis (22/2/2024).

Dalam kasus ini dia juga menegaksan anaknya masih berstatus sebagai saksi. "Ya masih saksi. Masih saksi," kata Vincent.

Sebelumnya, Binus School Serpong melakukan tindakan tegas terhadap pelaku perundungan atau bulliying yang tergabung dalam kelompok bernama geng ‘TAI’. Para terduga pelaku siswa secara tegas dikeluarkan.

“Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah tidak menjadi bagian dari komunitas Binus School,” tegas Humas Binus, Haris Suhendra dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
