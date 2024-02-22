Anaknya Terseret Kasus Bullying, Vincent Rompies Mengaku Dua Minggu Tak Buka Medsos

JAKARTA - Vincent Rompies mengaku sudah dua pekan tidak memantau media sosial setelah ramainya pemberitaan yang menyeret nama anaknya ke dalam kasus bullying di SMA Binus School Serpong. Hal itu dia tegaskan menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya dukungan netizen terhadap putranya di media sosial.

"Saya enggak tahu, justru saya enggak buka sosmed sudah dua minggu ini," ujar Vincent di Tangsel, Kamis (22/2/2024).

BACA JUGA:

Saat ini dia hanya fokus terhadap permasalahan hukum yang menjerat putranya seusai video aksi perundungan di warung depan Binus School Serpong viral. Dia berharap kasus ini segera selesai apa pun hasil yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

"Saya tidak peduli apa pun, yang saya pedulikan hanya saya ingin ini masalah ini cepat selesai, semoga dan terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan," ungkapnya.