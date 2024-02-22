Tawon Vespa Sengat Warga Bogor hingga Tewas, Tim Damkar Musnahkan Sarangnya

BOGOR - Sarang dari tawon vespa yang menyengat warga Kedungjaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor hingga meninggal dunia akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan itu berjalan dengan sangat hati-hati oleh petugas Damkar Kota Bogor dan BPBD Kota Bogor.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan evakuasi bejalam sekitar 20 menit. Posisi sarang tawon yang berada di atap rumah warga itu menyulitkan petugas.

"Lama penanganan kurang lebih 20 menit. Jadi posisi memang sangat sulit dijangkau untuk berada di atas ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter dan itu pijakannya sangat sulit, tadi petugas kami menggantung kakinya sebelah, yang sebelah lagi nampak di tembok," kata Ade, Kamis (22/2/2024).

Pemusnahan itu sendiri dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan pembasmi serangga. Adapun ukuran sarang cukup besar dan berbahaya.

"Kurang lebih sebesar ember besar yaitu mereka sudah bertahun-tahun bersarang di situ. Koloninya sangat banyak, ratusan mungkin ribuan," ungkapnya.

Ade menambahkan, pemusnahan sengaja dilakukan pada malam hari karena faktor keselamatan. Juga lebih efektif karena tawon berada di sarang.

"Jadi tawon itu semua jenis tawon aktif di siang hari, kenapa Damkar selalu penangan di malam hari karena mereka di malam hari itu sedang aktif, semuanya berkumpul di dalam sarang. Jadi kalau misalkan mau menangani, tawon itu harus di malam hari. Jadi bisa kita musnahkan semuanya. Kalau siang ini itu tidak mungkin dilakukan karena sebagian besar tawon akan ada di luar sarang," tuturnya.

Dengan adanya korban jiwa, pihaknya mengimbau agar tidak sembarang melakukan penanganan terhadap sarang tawon. Sebaiknya menghubungi pihak Damkar atau BPBD untuk ditangani.

"Jenis tawonnya juga sangat berbahaya, itu tawon vespa. Kami himbau kepada warga untuk tidak melakukan penangan sendiri karena tawon itu sangat berbahaya. Mereka kalau diganggu akan menyerang bersama-sama dan koloninya sangat banyak dan kita tidak tahu jenis tawonnya apa. Kalau misalnya tawonya seperti tadi itu sangat berbahaya," tuturnya.