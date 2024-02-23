Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Elite Partai NasDem, PKB dan PKS Bertemu Anies-Cak Imin Bahas Hak Angket

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |02:08 WIB
Elite Partai NasDem, PKB dan PKS Bertemu Anies-Cak Imin Bahas Hak Angket
Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Elite Partai NasDem, PKB dan PKS berencana akan melangsungkan pertemuan dengan Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada hari ini, Jumat (23/2/2024).

Pertemuan itu ditujukan untuk menanyakan kepada Anies dan Cak Imin terhadap penjajakan komunikasi kepada Paslon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terkait hak angket DPR RI untuk menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024.

"Kita mau menghadap Cak Imin dan Pak Anies untuk menanyakan apakah sudah ada komunikasi (dengan Ganjar-Mahfud soal hak angket)," ujar Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis 22 Februari 2024.

Hermawi berkata, pihaknya belum menjajakan komunikasi dengan fraksi lain yang ada di DPR RI.

"Kalau DPR sekarang kan sudah jelas DPR-nya kan reses," kata Hermawi.

Sebelumnya, Koalisi Perubahan mendukung wacana Capres Nomor 3, Ganjar Pranowo yang menggulirkan wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kejanggalan dalam proses Pemilu 2024.

Sikap itu diputuskam setelah para sekretaris jenderal (sekjen) Koalisi Perubahan melangsungkan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
