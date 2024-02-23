Surat Komeng untuk Grace Natalie Dkk: Itu Bayangan yang Nulis

KOMEDIAN Alfiansyah Komeng kini sedang diburu sejumlah media untuk melakukan wanwancara usai mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (Pemilu DPD) 2024. Terlebih, suaranya hingga saat ini jauh mengungguli calon lainnya dan meraup hingga 2 juta suara.

Posisi itu rupanya dimanfaatkan sejumlah orang dengan meencatut namanya dan membuat surat berjatuk 'Surat Komeng untuk Grace Natalie dkk’. Surat itu pun menjadi viral di media sosial.

Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Komeng menegaskan dirinya tidak menuliskan surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI.

"Saya udah menyanggah tadi pagi, banyak wartawan nanyain saya. Saya jawab ya itu bukan saya," tegas Komeng dalam Podcast tersebut, dikutip.

Dalam kesempatan itu, Deddy Corbuzier juga mengungkap pendapat pribadinya dan menjelaskan esensi dari surat imajiner yang viral tersebut.

"Gua baca surat artifisial, surat imajiner. Berarti tidak ada itu surat, tapi ada orang ber-imajiner membuat surat seakan-akan Komeng," kata Deddy Corbuzier.

Soal itu, Komeng menegaskan, surat imajiner untuk Grace Natalie dan PSI tersebut dibuat oleh orang lain. Dan bukan oleh dirinya.

"Berarti bayangan dia tuh surat, bayangan yang nulis. Disangkanya saya yang bikin," ujar Komeng.