Real Count KPU 75,26% : Prabowo-Gibran 58,89%, Anies-Imin 24,06% dan Ganjar-Mahfud 17,05%

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memproses perhitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari data Kamis, 22 Februari 2024, pukul 23.00 WIB, suara yang masuk sebesar 75.26% atau 619.579 dari 823.236 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.

Dari data real count KPU khususnya untuk pemilihan presiden (Pilpres), pasangan calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Calon Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka unggul. Pasangan nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan sementara sebanyak 58.89% suara atau 65.049.492 pemilih.

Sementara itu, pasangan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di posisi dua. Pasangan nomor urut 1 itu memperoleh sebanyak 24.06% suara atau 26.581.455 pemilih.