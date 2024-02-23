Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tekad Komeng saat Jadi Senator Nanti, Ingin Perjuangkan Hari Komedi!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |10:44 WIB
Tekad Komeng saat Jadi Senator Nanti, Ingin Perjuangkan Hari Komedi!
A
A
A

JAKARTA - Pelawak senior Alfiansyah Komeng hampir dipastikan lolos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Jawa Barat mengingat perolehan suaranya sudah lebih 1,8 juta, tak tertandingi oleh calon senator lain kontestan Pemilu 2024.

Meski tak melakukan kampanye khusus untuk memikat warga agar memilihnya, Komeng bukan berarti tak punya visi-misi.

Ia punya tekad kuat ingin mengangkat derajat para komedian Indonesia dan memajukan dunia komedi yang selama ini dianggap kurang dapat perhatian dari pemerintah.

Komeng juga bertekad agar pemerintah mau menetapkan Hari Komedi Indonesia pada 27 September yang selama ini gencar diperjuangkan dirinya bersama Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI).

"Saya awalnya melihat kok komedi ini gak diperhatikan. Sebenarnya semua kebudayaan dan kesenian begitu, tapi hampir tidak diperhatikan menurut saya komedi," ujar Komeng dalam Podcast Close The Door Corbuzier dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (21/2/2024).

Dari semua bidang seni, Komeng merasa komedi yang paling kurang mendapat perhatian sampai hari ini.

Komeng bersama Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) telah mengajukan tanggal 27 September untuk ditetapkan menjadi Hari Komedi Nasional. Tanggal itu dipilih lantaran menjadi tanggal kelahiran Bing Slamet, pelawak sekaligus seniman legendaris Indonesia.

"Sampai Hari Komedi aja gak ada. Saya beneran ngajuin, minta hari tanggal 27 September hari lahirnya Bing Slamet. Kalau dilihat Bang Ben (Benyamin Sueb) legend juga tapi lebih dulu Bing Slamet. Bang Ben udah ada jalannya malah, di Kemayoran," sambungnya.

Komeng juga sudah mendapat persetujuan dari keluarga Bing Slamet melalui sang putra, Adi Bing Slamet. Namun sampai saat ini pengajuan yang dilakukan melalui DPR RI itu belum mendapat persetujuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPD Pemilu 2024 Komeng
