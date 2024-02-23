Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Hak Angket Disebut Hanya Gertakan, Ganjar: Kami Tidak Pernah Tidak Serius

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:31 WIB
Wacana Hak Angket Disebut Hanya Gertakan, Ganjar: Kami Tidak Pernah Tidak Serius
Ganjar Pranowo. (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, pihaknya tak pernah tidak serius dalam menggulirkan wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024.

Pernyataan itu, sekaligus menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang menilai, wacana yang hak angket hanyalah gertakan politik saja. Meski begitu, Ganjar tak mempersoalkan penilaian Jimly.

"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," terang Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Menurutnya, ada banyak cara untuk mengungkap kejanggalan proses Pemilu 2024. Selain hak angket, kata Ganjar, DPR RI bisa menggelar rapat kerja (raker) bersama penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. 

"Angket boleh atau Raker Komisi II (DPR RI) saja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu. Minimum Raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," tutur Ganjar.

Kendati begitu, ia berkata merasa tak masalah bila ada sebagian pihak yang ingin menggulirkan hak angket. Menurutnya, itu sebagai bentuk keseriusan dari pihaknya menelisik kejanggalan proses Pemilu 2024.

