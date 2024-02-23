Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Hak Angket Bongkar Kecurangan Pemilu, Bukan Gertakan!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:34 WIB
Ganjar Pranowo: Hak Angket Bongkar Kecurangan Pemilu, Bukan Gertakan!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan usulan hak angket DPR untuk membongkar kecurangan pemilihan umum (Pemilu), bukan gertakan.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Prof Jimly Asshiddiqie yang mengatakan, bahwa pengajuan hak angket hanya gertakan dan sudah tidak ada waktu untuk memprosesnya. Jimly bahkan mengusulkan agar gugatan atas kecurangan Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Ganjar, usulannya mengenai penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024, bukan gertakan dan bukan upaya untuk menakut-nakuti.

“Kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik dengan kondisi Pemilu seperti ini,” kata Ganjar seusai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

Dia menjelaskan, usulan hak angket DPR untuk mengklarifikasi kecurangan Pemilu 2024 didasarkan pada dua alasan. Pertama, Sirekap yang menjadi sistem tabulasi penghitungan suara ternyata failed atau error.

“Kan ada cerita Sirekap yang failed, ada cerita servernya di Singapura. Sementara KPU mengatakan nggak kok di tempat kita,” ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
