Hak Angket Bongkar Kecurangan Pemilu, Ganjar Pranowo: Keputusan Partai

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan usulan hak angket untuk membongkar kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah disampaikannya merupakan keputusan PDI Perjuangan. Bahkan, hal itu telah melalui proses yang serius.

Ganjar mengatakan hal ini juga telah disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan diketahui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga kader PDI Perjuangan.

“Kami tidak pernah tidak serius ngajuin hak angket. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau Sekjen yang berbicara, itu artinya sudah keputusan partai ya,” ujar Ganjar seusai pertemuan dengan Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), di Jakarta, Jumat (22/2/2024).

Mengenai keseriusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan hak angket, lanjutnya, sudah dibicarakan saat pertemuan koordinasi pasca pemungutan suara, pada 14 Februari 2024.

“Ya sampai dengan tanggal 15 Februari, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak untuk hak angket,” kata Ganjar.

Ganjar juga menegaskan bahwa media salah menangkap pernyataan Mahfud MD selaku Cawapres paslon 3, yang seolah-olah tidak mau ikut-ikutan atau mendukung pengajuan hak angket di DPR. “Saya kira Anda salah,” pungkas Ganjar.

(Fakhrizal Fakhri )