Ada Rencana Aksi, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

JAKARTA - Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat tepat di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditutup pada Jumat (23/2) siang. Penutupan jalan menyusul adanya rencana aksi dari masyarakat.

Pantauan di lokasi, Jalan Imam Bonjol dari arah Taman Suropati sudah ditutup sejak pukul 13.00 WIB. Sementara jalan yang sama dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) masih dapat diakses baik kendaraan roda empat dan roda dua.

Penutupan jalan dilakukan menggunakan pagar pembatas beton. Alhasil kendaraan apapun tidak bisa menerobos masuk.

Sementara, di ruas jalan itu juga ratusan petugas kepolisian telah bersiaga melakukan pengamanan. Sejumlah mobil taktis pun juga terlihat terparkir di badan-badan jalan.

"Dalam rangka pengamanan aksi hari ini kami melibatkan petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan Pemda DKI Jakarta. Sementara akan ada penutupan jalan di depan KPU, kami imbau masyarakat yang akan melintas di depan KPU agar mencari alternatif jalan lainnya," ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, Jumat (23/2/2024).

Dua rencana aksi lewat undangan spanduk daring yang diterima MNC Portal Indonesia ialah 'Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamat Indonesia' pada pukul 13.00 WIB dan 'Aksi Kawal KPU & Bawaslu' pada pukul 15.00 WIB. Namun demikian hingga pukul 13.41 WIB massa aksi dari kedua belah pihak belum terlihat di lokasi.

(Awaludin)