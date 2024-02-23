Soal Hak Angket, Adian Sebut Kubu 01 dan 03 Sudah Berkomunikasi

JAKARTA - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebut partainya solid untuk menggulirkan hak angket penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan menurutnya kubu paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menjalin komunikasi.

Adian menyebut komunikasi relawan antar dua kubu ini menandakan bahwa kesadaran untuk melawan kecurangan telah lahir. Menurutnya tidak ada alasan untuk berdiam diri pada kecurangan.

"Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh masyarakat kita, pendukung 01 dan 03 di bawah sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu," ungkap Adian, Jumat (23/2/2024).

Adian menyebut komunikasi dan pertemuan itu tidak perlu dilakukan secara formal. Menurutnya yang paling penting dari bergulirnya hak angket bersama adalah komunikasi pada setiap level.