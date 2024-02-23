Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Relawan, Ganjar Pranowo Dapat Cerita Kecurangan Terkait Proses Pilpres 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:28 WIB
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo melangsungkan pertamuan dengan organisasi relawan yang mendukungnya di Sekretariat Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024) pagi.

Usai melangsungkan pertemuan, Ganjar mengaku mendapat cerita terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dari para relawan. Ia pun menyambut baik cerita tersebut agar bisa mengawal rekapitulasi pengumuman KPU.

"Hari ini bertemu dengan kawan-kawan relawan, rekan-rekan tadi menceritakan banyak kejadian yang saya kira baiklah untuk kita bisa mengawal sampai pengumuman KPU nanti," terang Ganjar usai pertemuan.

Saat disinggung terkait dapat laporan dugaan kecurangan, Ganjar ia membenarkan. Ia pun mengaku terkejut dengan cerita tersebut.

"Oh iya (dapat cerita terkait dugaan kecurangan pemilu). Saya surprise, bangga ya terharu gitu, mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
